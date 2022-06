Flug gestrichen: Auch in Tirol Ärger bei Urlaubern

Erst kurz davor von Airline informiert

Dasselbe Schicksal ereilte am Sonntag Eurowings-Passagiere am Innsbrucker Flughafen: Der Flug nach Lamezia Terme in Kalabrien (geplanter Abflug um 11.30 Uhr) wurde kurzerhand gestrichen. Vonseiten des Airports hieß es, dass man erst am Vormittag von der Airline informiert worden sei, dass ein Teil der Crew fehle.