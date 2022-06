Strafe! Fernando Alonso fällt noch weiter zurück

Statt des angepeilten Podestplatzes gab es eine herbe Enttäuschung. „Wir hatten an diesem Wochenende ein sehr konkurrenzfähiges Auto, leider haben wir aufgund einiger Zuverlässigkeitsprobleme wieder nicht die Punkte geholt, die wir verdient hätten“, so Alonso via Instagram. Am 3. Juli geht es in Silverstone weiter.