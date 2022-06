3. ELF-Sieg für Vikings, Premiere für Raiders

Die Vienna Vikings bleiben das Maß der Dinge in der Central Conference der European League of Football (ELF). Das Team von Coach Chris Calaycay besiegte am Sonntag im Heimspiel in der Generali Arena den Conference-Rivalen Stuttgart Surge mit 42:13 und hält damit in seiner ELF-Debütsaison bei drei Siegen nach drei Runden. Ihren ersten Erfolg in der ELF feierten auch die Raiders Tirol, die im Innsbrucker Tivoli-Stadion Berlin Thunder mit 28:16 bezwangen.