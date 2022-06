Google muss Privatkläger 234 Millionen Euro zahlen

Ein Gericht in Mexiko hat Google zu einer Zahlung von umgerechnet 234 Millionen Euro an einen Privatkläger verurteilt, der sich durch einen Internetbeitrag verunglimpft sieht. Das US-Unternehmen teilte am Freitag der Nachrichtenagentur AFP mit, dass die Strafzahlung wegen bei dem Kläger angerichteten „moralischen Schadens“ verhängt worden sei. Google nannte das Urteil „willkürlich, übertrieben und ohne jede Grundlage“ und kündigte Berufung an.