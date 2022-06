Neues Führungstrio für das Landesfeuerwehrkommando

Die Wahl des neuen Landesfeuerwehrkommandos fand am Samstag in der Inform-Halle in Oberwart statt. Als Wahlleiter fungierte Landesfeuerwehrdirektor Sven Karner, der zu Beginn das Wahlprozedere im Detail erklärte. Stimmberechtigt waren Feuerwehrkommandanten, Abschnittsfeuerwehrkommandanten, Bezirksfeuerwehrkommandanten und deren Stellvertreter. Aufgrund der Wahlordnung konnte je ein Stellvertreter aus dem Wahlkreis Nord (Neusiedl bis Mattersburg) und Süd (Oberpullendorf bis Jennersdorf) gewählt werden.