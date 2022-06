Ex-Wimbledon-Finalistin pfeift auf Rasen-Klassiker

Aufgrund der fehlenden Weltranglistenpunkte in diesem Jahr verzichtet die frühere Wimbledon-Finalistin Eugenie Bouchard auf eine Teilnahme beim Rasen-Klassiker. Ein Start in Wimbledon mache für sie so keinen Sinn, schrieb die 28-jährige Kanadierin auf Twitter. Nach einer Schulteroperation kann Bouchard, die inzwischen aus der Weltrangliste gefallen ist, bei einer bestimmten Anzahl von Turnieren mit einem geschützten Ranking dabei sein.