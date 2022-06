Wolford: 2021 operativer Verlust von 5,26 Mio. €

Internationales Marktumfeld „unruhig“

Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2021 (Jänner bis Dezember) bei 108,9 Millionen Euro und lag damit um rund 14 Prozent über dem Vorjahr. Verantwortlich dafür war das Wachstum in China (plus 79 Prozent) und den USA (plus 38 Prozent), im Wirtschaftsraum Europa-Arabien-Afrika (EMEA) legte man um sieben Prozent zu. Das internationale Marktumfeld sei auch 2021 „unruhig“ gewesen.