Lokalgast wollte Polizist Waffe aus Holster ziehen

Der Verfall spielte sich am Mittwoch in den frühen Morgenstunden in der Tannengasse in Rudolfsheim-Fünfhaus ab. Der „äußerst aggressive“ Lokalgast ging mit Faustschlägen auf die Polizisten los. Plötzlich versuchte der Verdächtige auch noch, einem Beamten die Dienstwaffe aus dem Holster zu ziehen. Glücklicherweise misslang der Versuch.