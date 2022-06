Auf Schiene: Im Schlaf von Graz nach Berlin

Es muss aber nicht immer der Zug sein, um schlafend in europäische Metropolen zu kommen. Denn auch das Angebot an Fernbussen mit Start und Ziel in Graz wächst immer weiter. Dabei finden sich nicht nur Linien, die Urlaubswillige in wenigen Stunden zur Adria nach Triest oder an die kroatische Küste bringen. Auch so gut wie jede deutsche Großstadt ist direkt erreichbar.