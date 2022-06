Google-Mann glaubt, KI hat Bewusstsein: Beurlaubt!

Googles KI-Abteilung hat in den vergangenen Jahren beeindruckende Fortschritte beim Verständnis und der Synthese menschlicher Sprache gemacht. Eines der genutzten KI-Modelle ist offenbar so weit gediehen, dass ein Entwickler überzeugt davon ist, es habe ein Bewusstsein. Er versuchte, seine Vorgesetzten von seiner These zu überzeugen und wollte sogar einen Anwalt für die KI engagieren. Dann wurde er beurlaubt.