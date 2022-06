Absturz! Thiem nur noch siebentbester Österreicher

Thiem hat von seinen lediglich 125 Zählern heuer nur 30 Punkte geholt, und zwar je zehn in Madrid, Rom und Paris. Am 11. Juli fallen dem 28-Jährigen noch fünf Wimbledon-Punkte aus 2019 aus der Wertung, vier Wochen später auch jene vom Viertelfinale in Montreal 2019. Punktet er bis dahin nicht, würde er sich womöglich gerade noch in den Top 700 halten können. Thiem schien zuletzt in der veröffentlichen Entry-List für Wimbledon auf. Das Grand-Slam-Turnier beginnt am 27. Juni. Ob der 28-Jährige in London tatsächlich antreten wird, scheint offen. Thiem hat seinen bisher letzten Sieg auf der Tour am 12. Mai 2021 gefeiert.