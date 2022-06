Vielen Schweinebauern droht ohne Hilfe das Aus

Bauernbund kennt die Probleme

„Wir haben in ganz Österreich eine jahrelange Durststrecke hinter sich“, betont NÖ Bauernbunddirektor Paul Nemecek: „Wenn wir nicht rasch etwas für unsere Landwirte unternehmen, werden viele von ihnen das Handtuch werfen. Und jeder Schweinebauer, der hierzulande zusperrt, wird durch einen ausländischen Produzenten ersetzt.“ Weil dadurch die Abhängigkeit vom Weltmarkt noch höher wäre, ist die Versorgungssicherheit mit hochwertigen Lebensmitteln also in Gefahr.