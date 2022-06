ÖFB-Team: Kein Neuer und einige Gewinner

Dem ausdrücklichen Wunsch des Hoffenheim-Legionärs zollte Teamchef Ralf Rangnick Respekt: „Eine super Sache, zeigt den Teamgeist!“ Ob der an den Adduktoren verletzte David Alaba heute in den Flieger Richtung Kopenhagen steigt (das heutige Abschlusstraining in Wien wurde gestrichen) ist noch offen, der Real-Star wäre, wenn er nicht spielen kann, nach Posch und dem Freiburger Philipp Lienhart der dritte Innenverteidiger, der ausfällt.