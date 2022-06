Peter Pan: Umjubelte Premiere im Zirkuszelt

„Unsere Mitwirkenden haben über fünf Monate lang ein Zirkustraining absolviert“, sagt von Maldeghem. Was für die Zuschauer schön aussieht, ist für die Protagonisten schließlich körperlich höchst herausfordernd. „Es kommen sehr viele Zirkustechniken zum Einsatz, es gibt Nummern am Trapez, am Vertikaltuch und es gibt auch eine Bungee-Flugnummer.“