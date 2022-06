Rainhard Fendrich spielt im Festspielhaus

„Christian hat ja meine ersten Platten produziert – also meine ersten erfolgreichen“, erzählt Rainhard Fendrich der „Krone“ am Rande der Konzert-Proben im Großen Festspielhaus. Das war vor gut 30 Jahren. „Dass wir uns jetzt also wieder treffen, ist für mich natürlich auch ein Kramen in der Vergangenheit gewesen. Ich habe für dieses Konzert extra Lieder ausgegraben, die sich für großes Orchester eignen“, erzählt der Austropop-Star.