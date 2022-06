Ungarn gegen Deutschland ab 20.45 Uhr LIVE

In Budapest peilt die DFB-Elf von Bundestrainer Hansi Flick nach den beiden 1:1-Partien gegen Italien und England einen vollen Erfolg an. „Es ist so, dass wir schon drei Punkte holen wollen. Wir wollen uns in den nächsten beiden Spielen mal belohnen für den Aufwand, den wir immer betreiben“, sagte der 57-Jährige am Freitag mit Blick auf die kommenden Matches gegen Ungarn und Italien. Rotieren will Flick diesmal weniger. Es tue gut, „wenn man eingespielt ist“, betonte er.