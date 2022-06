Kurios: DFB gegen England in EM-Frauen-Trikots

Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg trifft in den Gruppenphase bei der EM, für die auch Österreich qualifiziert ist, vom 6. bis 31. Juli in England auf Dänemark, Spanien und Finnland. Die Männer-Mannschaft von Hansi Flick tritt am heutigen Dienstag in München gegen den EM-Zweiten England an.