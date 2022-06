England gegen Italien ab 20.45 Uhr LIVE

Im Rahmen der Nations League wollen die „Three Lions“ für den verlorenen Elfmeterkrimi in Wembley vor elf Monaten Revanche nehmen. Die Engländer haben einen holprigen Start in die Nations League hingelegt. Die Truppe von Trainer Gareth Southgate kassierte in Ungarn eine 0:1-Niederlage, in Deutschland rettete Starstürmer Harry Kane per Elfmeter kurz vor Schluss ein glückliches 1:1. Italien, das mit vier Punkten als Gruppen-Erster auf die Insel reist, kommt nun als Gegner gerade recht: Zum einen soll der erste Dreier her und zum anderen will man die bittere EM-Finalschmach, als England 2:3 im Elferschießen verlor, vergessen machen.