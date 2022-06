Siebenköpfige Experten-Kommission für Happel-Loch

Am Spielfeld im Wiener Prater hatte sich am Montag nach dem Match gegen Dänemark ein rund 20 Zentimeter tiefes Loch gebildet. Das Nations-League-Spiel gegen Fußball-Weltmeister Frankreich findet heute, Freitag, zwar statt, Spekulationen über die Zukunft des Stadions als Austragungsort gibt es aber trotzdem. ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold machte zuletzt deutlich, dass man künftig für Länderspiele verstärkt in die Bundesländer ausweichen könnte.