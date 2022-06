„Happel-Loch“: Mehr Länderspiele außerhalb Wiens?

ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold verzichtete am Donnerstag auf öffentliche Schuldzuweisungen, machte aber deutlich, dass man künftig für Länderspiele verstärkt in die Bundesländer ausweichen könnte. „Bezüglich Länderspiel-Austragungsorte befinden wir uns in einem ständigen Evaluierungsprozess. Die Alleinstellung des Happel-Stadions ist die Kapazität, aber natürlich machen wir uns Gedanken, wie die mittelfristige Zukunft aussehen kann“, sagte der Niederösterreicher am Donnerstag.