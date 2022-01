Causa Assange: „Lockdown im Vergleich dazu Urlaub“

Julian Assange darf im Rechtsstreit um seine Auslieferung in die USA Berufung einlegen. Der Völkerrechtsexperte Ralph Janik spricht von einem enormen psychischen Druck, der auf dem WikiLeaks-Gründer lastet. „Dieses ewig lange Eingesperrtsein in der Botschaft in Ecuador, das macht ja was mit jemanden. Wir jammern alle wegen dem Lockdown, dieser Mensch hatte jahrelang einen Absolut-Lockdown“, so der Experte für Menschenrecht. Im Vergleich dazu sei der Lockdown in Österreich ein „Karibik-Urlaub“ gewesen.