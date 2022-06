Lueg-Baustelle: Aufatmen oder Chaos für Wipptal?

Transportwirtschaft: „Massiver Einschnitt“

Wie sieht die Transportwirtschaft die zu befürchtende Abschnürung in Richtung Süden? Tirols Spartenobfrau Rebecca Kirchbaumer ortet einen „massiven Einschnitt“ für die Güterbeförderung. Ohne ausreichende Gegenmaßnahmen würde „ein Stau bis Innsbruck“ zur Regel werden. „Ein Ansatz wäre der Ausbau der Rollenden Landstraße.“ Das Lueg-Problem sei schon lange bekannt, dass es mit einer zweijährigen Einspurigkeit so schlimm kommen könnte, habe sie aber nicht gedacht. Spannend wird das Thema auch in puncto Tourismus. Südtirol und Italien dürften aus den wichtigen nördlichen Herkunftsländern schwieriger zu erreichen sein.