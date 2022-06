Spotify will bis 2030 eine Milliarde Nutzer haben

Der in Schweden ansässige und in New York an der Börse gelistete Streamingdienst hatte für das Jahr 2021 einen Umsatz von 10,9 Milliarden Dollar ausgewiesen. Die Zahl der Nutzer gab die weltweit meistgenutzte Audioplattform zuletzt mit 422 Millionen für das erste Quartal 2022 an.