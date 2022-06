UVP-Affäre: Vernichtender Bericht der Revision

Dieses zehn Seiten lange Papier zeigt deutlich Schwachstellen in der Struktur, Organisation und Arbeit der Abteilung auf. „Der dieser Tage fertiggestellte Bericht der Internen Revision gibt keine Hinweise auf grobe Missstände, zeigt jedoch Verbesserungsbedarf in der Organisationsstruktur der Abteilung auf“, erklärt Landesrätin Ursula Lackner (SPÖ) in einer ersten Stellungnahme.