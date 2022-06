Hugo Lloris: Der „Ruhige“ lässt Rekorde sprechen

Dass der 35-jährige Weltmeister, der 2008 debütiert hat, zuletzt beim 1:1 in Kroatien Milans Meister Maignan weichen musste, erklärt Teamchef Didier Deschamps so: „Mike hat eine super Saison gespielt. Aber Hugo behält sein Niveau bei Tottenham und im Team, er ist unsere Nummer 1.“ Und glänzt als Leader.„Hugo ist vielleicht nicht so ausdrucksstark, aber wenn er was zu sagen hat, dann sagt er’s.“