Für Handballer Posch ein kitschiges Ende in Krems

Von der HLA, der höchsten Spielklasse im Herren-Handball, ist Salzburg meilenweit entfernt. Dennoch ist die Freude über den Meistertitel in Krems berechtigt. Dank Fabian Posch, der sich via UHC Salzburg in die heimische Elite diente, bis nach der EM im Jänner auch ein Fixpunkt in der Nationalmannschaft war.