Österreich greift nun nach inoffiziellem WM-Titel

Österreich könnte mit einem Sieg am Montag im Nations-League-Match in Wien gegen Dänemark inoffizieller Fußball-Weltmeister werden. Laut der 2003 von einem englischen Journalisten ins Leben gerufenen „Unofficial Football World Championships“ (UFWC) sind die Dänen regierender Champion und müssten die Krone bei einer Niederlage an das ÖFB-Team abgeben.