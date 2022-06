Erst 16.000 Tickets für Spiel gegen Dänemark weg

Der 3:0-Erfolg der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft zum Nations-League-Auftakt am Freitag in Kroatien hat im Publikumsinteresse noch keinen Niederschlag gefunden. Für das Spiel am Montag im Wiener Happel-Stadion gegen Dänemark waren bis Sonntagmittag erst rund 16.000 Tickets abgesetzt. Der ÖFB hofft im knapp 50.000 Personen fassenden Oval auf zumindest 20.000 Zuschauer.