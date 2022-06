Affenpocken-Fälle weltweit auf 780 gestiegen

Die Zahl der bestätigten Fälle von Affenpocken ist weltweit auf 780 gestiegen. Gezählt wurde nur in jenen 27 Ländern, in denen das Virus sonst nicht kursiert, berichtete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Sonntag. Das globale Risiko der Erkrankung sei weiter „moderat“.