Mehr als 700 Affenpocken-Fälle in 21 Ländern

65 Affenpocken-Fälle in Deutschland

In den USA wurden laut CDC 20 Fälle in elf Bundesstaaten registriert. Darunter sei mindestens ein Fall, bei dem kein Zusammenhang mit einer Reise bestehe und auch sonst unklar sei, wie er verursacht wurde, erklärte CDC-Vertreterin Jennifer McQuiston. In Deutschland wurden dem Robert-Koch-Institut bis Freitag 65 Affenpocken-Fälle aus neun Bundesländern gemeldet.