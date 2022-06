Ex-Austrianer saß 23 Stunden im Taxi

Neun Spiele in 27 Tagen

In den letzten Tagen trainierte er mit einem brasilianischen Legionär auf dem Klubgelände, am Sonntag fliegt das Duo nach Meizhou - wo in der Liga-Bubble auf Chengdu Rongcheng, das den Auftakt 0:2 verlor, neun Spiele in 27 Tagen warten. „Dort hat es auch in der Nacht selten unter 25 Grad. Wenn es gut läuft, kann ich mich mit Kurzeinsätzen rantasten, wenn nicht, muss ich früher ran“, weiß Windbichler, der absoluter Wunschspieler von Coach Seo Jung-won war.