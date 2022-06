Vierte Marquez-Operation erfolgreich verlaufen

„Marc Marquez vom Repsol Honda Team hat seine Operation am rechten Oberarmknochen in der Mayo Clinic in Rochester, Minnesota hinter sich gebracht“, ließ die MotoGP in einem Statement wissen. Das medizinische Team habe die OP als erfolgreich bezeichnet. Der 29-jährige Spanier wird nun einige Tage in den USA bleiben, ehe er seine Genesung daheim fortsetzen wird.