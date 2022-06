Hybride Arbeit macht glücklicher und produktiver

Praktische Herausforderungen

Gleichzeitig zeigt die Studie, dass es vor allem auch praktische Herausforderungen gibt: Mehr als die Hälfte (59 Prozent) ist der Meinung, dass es für vollständig remote Arbeitende schwieriger sein wird, sich mit ihren Kollegen und dem Unternehmen zu vernetzen als für jene, die hybrid arbeiten. „Diese Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit einer integrativen Kultur, die in der Zukunft von Hybrid Work an vorderster Front stehen muss“, so Cisco.