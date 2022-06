Muskeltraining für bessere Sehkraft

Augenärztin Dr. Beatrix Neumaier-Ammerer und Ilse König erklären in ihrem Buch, wie die Augen funktionieren, was die häufigsten Leiden und Sehschwächen sind. Außerdem geben sie Tipps, was wir selbst mit einfachen Mitteln zur Augenstärkung beitragen können. Erschienen im Kneipp-Verlag Wien, ISBN 978-3-99040-671-7.