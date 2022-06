Torfestival zum Auftakt der Conference-Finalspiele

Mit einem Offensivspektakel haben am Dienstag die Conference-Finalspiele in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL begonnen. Colorado Avalanche besiegte in Denver die Edmonton Oilers mit 8:6 und ging in der „best of seven“-Serie mit 1:0 in Führung. Nur ein Treffer fehlte auf den Rekord von 15 Toren in einem Conference-Finale aus den Jahren 1985 und 1973.