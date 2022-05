Überall Krebs! „Habe nur noch 6 Monate zu leben!“

Er hat 184 Partien für die Glasgow Rangers absolviert und seine Knochen in 43 Länderspiel-Schlachten für Schottland hingehalten, oftmals ist er dabei als Sieger vom Platz gegangen - doch nun steht Andy Goram vor einem Gegner, den er nicht besiegen wird! Der inzwischen 58 Jahre alte Ex-Tormann wird an Speiseröhrenkrebs sterben, wahrscheinlich noch heuer. „Ich habe nur noch 6 Monate zu leben“, so Goram in einer erschütternden Botschaft an die Öffentlichkeit …