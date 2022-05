Di Maria beendet nach WM Nationalteam-Karriere

Der Argentinier Angel di Maria wird nach der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar im Herbst seine Karriere im Nationalteam beenden. Das sagte der scheidende Stürmer von Paris Saint-Germain am Montag gegenüber Reportern vor dem „Cup of Champions“-Match von Argentinien gegen Europameister Italien am Mittwoch im Londoner Wembley-Stadion.