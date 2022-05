Laila Monterey: Eine Geschichte großer Solidarität

„Der Auftraggeber setzte volles Vertrauen in mich, gestaltete aber das Budgetlimit sehr streng und eng“, erzählt Monterey im Gespräch mit der „Krone“. Und weiters führt sie aus: „Da hieß es besonders kreativ zu sein, um den Film so zu gestalten, damit er authentisch aussieht und auch dramaturgisch funktioniert“. Und wie man anhand des Endergebnisses sehen kann, hat es in allen Belangen funktioniert. Bravo!