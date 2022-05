Neue Ekel-Vorwürfe gegen Flüchtlingsheim

Maden am Boden, verschmutzte Sanitärräume, verschimmelte Waschmaschinen: In einem privaten Flüchtlingsquartier in Poysdorf sollen fatale Missstände vorherrschen. Bei den Ekel-Aufnahmen soll es sich um Bilder aus der Unterkunft handeln. Die Fotos wurden der „Krone“ von einer Ukrainerin zugespielt, um auf die verheerenden Hygienebedingungen in der Weinviertler Unterkunft aufmerksam zu machen. Die Familie aus Charkiw war kurzzeitig dort untergekommen und schockiert über die Zustände.