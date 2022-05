18-Jähriger verliert Kontrolle über Fahrzeug

Gegen 15.45 Uhr verlor der Einheimische (18) auf der Axamer Straße in Kematen in einer Kehre die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er war aus Richtung Axams kommend in Richtung Kematen unterwegs, mit ihm die ebenfalls 18-jährige Beifahrerin. Als er die Kontrolle über den Pkw verlor, geriet er über den rechten Fahrbahnrand hinaus und fuhr über eine Böschung. Schließlich kippte der Pkw um. Die Beifahrerin wurde dabei verletzt, am Pkw entstand Sachschaden.