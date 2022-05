„Alte Medizin“: Henker, Hexer, Gliedabschneider

Wie auch, dass die Grazer Uniklinik bis in die 60er-Jahre ebenso landwirtschaftlicher Betrieb war, mit Feldern dort, wo heute die Kinderklinik steht. Und mit dessen krankenhauseigenen Schweinen und Gemüse das Essen für Patienten gleich vor Ort produziert wurde. „Lediglich in den Kriegszeiten waren die Lebensmittel sehr knapp, da wurde sogar die Milch fürs LKH rationiert. Und Verwandte vom Land, welche den Patienten Essen brachten, wurden gern gesehen“, so der Geschichtsexperte. In der Vergangenheit war die Klinik tatsächlich eine Stadt in der Stadt, „sogar mit einem Zaun herum, mit eigener Infrastruktur. Man wollte potenziell Infektiöses wegsperren so gut es ging“, so Weiss. Übrigens gab es eine eigene geschlossene (!) Abteilung für Frauen mit Geschlechtskrankheiten.