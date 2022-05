Hinteregger: „Frankfurt wollte, dass ich gehe“

„Wollten, dass ich gehe!“

Alles eitel Wonne, oder? Nicht ganz! Denn der so bodenständige Publikumsliebling stand bei Eintracht Frankfurt trotz überragender Leistungen voll am Abstellgleis! „In diesem Jahr ist sehr viel in die Brüche gegangen. Mir wurde im Spätherbst und zwischen den Viertelfinal-Spielen gegen Barcelona gesagt, dass ich im Sommer gehen soll“, so der 29-Jährige. Die kolportierte vorzeitige Vertragsverlängerung ist demnach? „Blödsinn, stimmt nicht!“