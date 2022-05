Pensionist ist in Gastrobetrieb der „gute Geist“

„Er ist immer gut gelaunt, ist immer hilfsbereit. Und er hat für alles eine Lösung.“ So beschreibt Ernst Gruber, Hotel- und Restaurantchef in Ybbs an der Donau, seinen „Hausmeister“ Erich Nowotni. Der gelernte Fleischer kann in der Pension nicht einfach die Hände in den Schoß legen und packt in der Donau-Lodge und im Babenbergerhof der Familie Gruber-Rosenberger tatkräftig mit an.