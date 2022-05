Medizinerin packt über den Ärztemangel aus

Patricia Weber war seit 1992 Spitalsärztin in der Waldviertler Klinik in Waidhofen an der Thaya. Sie war maßgeblich für den Aufbau und den guten Ruf der Wundambulanz der Klinik in Waidhofen an der Thaya verantwortlich. Nun ging sie in Pension. Dass sie weiterarbeitet, wollte man nicht.