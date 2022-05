Daheim gestürzt: 17.500 Tiroler landeten im Spital

Haben Sie sich im vergangenen Jahr bei einem Sturz in den eigenen vier Wänden verletzt und wurden anschließend im Krankenhaus behandelt? Falls ja, dann sind Sie in größerer Gesellschaft. Denn wie die Statistik des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) zeigt, verletzten sich 2021 in ganz Tirol immerhin 17.500 Personen im Haushalt derart schwer, dass sie eine ärztliche Behandlung benötigten.