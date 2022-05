Österreichs populärste Orte auf Google Street View

Drei Orte haben weltweit besonders das Interesse der Nutzerinnen und Nutzer geweckt. Die User erkundeten mit Street View - siehe Video - am häufigsten das mit 154 Stockwerken höchste Gebäude der Welt, das Burj Khalifa in den Vereinigten Arabischen Emiraten, den Eiffelturm in Frankreich und das Taj Mahal in Indien.