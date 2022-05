Tirolerinnen in den USA zu „Golden Girls“ gekürt

Beinhartes Training für den sportlichen Traum

„Wir trainieren normalerweise dreimal in der Woche – vor Wettkämpfen auch öfter“, erzählen Laura Pegutter und Emily Kern. Für die beiden 16-Jährigen ging unlängst im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ein sportlicher Traum in Erfüllung. Ausgerechnet in den USA, der Heimat des Cheerleadings, krönten sie sich mit 26 anderen Mädels aus Wien, Niederösterreich und der Steiermark zum Weltmeister in der zweithöchsten Kategorie. „Wir wurden bei mehreren Try-outs ausgewählt“, hat Emily, wie bei ihren Auftritten auch, ein Lächeln im Gesicht. „In Wien absolvierten wir einige Zusatztrainings für das Nationalteam“, ergänzt Laura.