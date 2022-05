Barcelona: Leclerc rast zur ersten Bestzeit

Dreimal kam Verstappen in den bisherigen fünf Rennen ins Ziel, dreimal gewann er. Klappt das auch in Spanien, wenn sein Bolide so verlässlich bleibt, wie sich Verstappen das wünscht? In Montmelo feierte der mittlerweile 24-Jährige vor sechs Jahren seinen ersten Grand-Prix-Sieg überhaupt - und das bei seinem ersten Einsatz für Red Bull. „Hoffentlich können wir den Schwung der letzten Rennen mitnehmen“, sagte Verstappen nun. Im ersten Training am Freitag wird statt seines Teamkollegen Sergio Perez übrigens der Este Juri Vips (21) den Red Bull einfahren.