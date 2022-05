Aston Martin: Marko sieht „unglaubliche Kopie“

Das ist ein Aufreger! Rund um das erste Training in Barcelona diskutierte die Formel-1-Welt vor allem das angekündigte Upgrade des Aston-Martin-Boliden. Helmut Marko will darin sogar eine „unglaubliche Kopie“ des Red-Bull-Autos erkennen. In der Tat mehren sich die Gags vom „grünen Red Bull“, mit dem Aston Martin an diesem Wochenende am Start ist.