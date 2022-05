Abstieg verhindert: Mega-Comeback rettet Everton

Fernduell zwischen Burnley und Leeds

Als dritter Absteiger nach Norwich City und Watford, dem Klub von ÖFB-Teamtorhüter Daniel Bachmann, kommen in der letzten Runde nur noch Burnley und Leeds United infrage. Burnley holte bei Aston Villa am Donnerstag ein 1:1 und hat sein Schicksal am Sonntag (17 Uhr MESZ) mit einem Heimsieg gegen Newcastle United selbst in der Hand. Leeds mit Trainer Jesse Marsch und dessen Assistenten Franz Schiemer dagegen muss im Fernduell bei Brentford mehr Punkte holen als der Konkurrent.